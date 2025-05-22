Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» примет «Локомотив-Кубань» в 7-й игре серии

«Зенит» и «Локо» определят второго финалиста сезона-2024/25 в Санкт-Петербурге. Единая лига ВТБ Плей-офф 1/2 финала (до 4 побед) Зенит – Локомотив-Кубань Дата проведения 22 мая, 19.
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