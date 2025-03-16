Театр абсурда
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Театр абсурда

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Полиция Украины рассматривает «русский след» среди версий убийства нациста Ганула

Полиция Украины рассматривает «русский след» среди версий убийства нациста Ганула

Заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов заявил, что следствие рассматривает три основные версии убийства неонациста Демьяна Ганула: заказное убийство, связанное с его профессиональной и общественной деятельностью, убийство на почве личной неприязни, а также возможный «российский след».

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