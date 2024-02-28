18-летний житель Тулы услышал одиннадцатый приговор суда

Пролетарский районный суд вынес приговор жителю Тулы Кириллу Г., которого обвиняли в краже. В августе прошлого года молодой человек украл из "Магнита" на улице Шухова четыре слойки, две банки энергетика, бутылку чая, две упаковки форели и упаковку крабовых палочек.