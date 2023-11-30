Первый месяц зимы порадует россиян изменениями в размере пенсий. Об этом пишет Комсомольская правда. С 1 декабря 2023 года повышенную пенсию будут получать пожилые люди, которым в ноябре исполнилось 80 лет.
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