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Напишите письмо!

Напишите письмо!

  День  Написания  Бумажных  Писем,  друзья!. Не день "смс-ок" или длинных "сообщений" в телефоне, не день ватцапа, скайпа и прочих современных прибамбасов, а День Написания тех самых писем, которые: "лично на почту ношу", "ты получишь письмо, как обычно без марки солдатское", "хоть две строчки всего", "а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке" и так далее.

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