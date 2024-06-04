Напишите письмо!

День Написания Бумажных Писем, друзья!. Не день "смс-ок" или длинных "сообщений" в телефоне, не день ватцапа, скайпа и прочих современных прибамбасов, а День Написания тех самых писем, которые: "лично на почту ношу", "ты получишь письмо, как обычно без марки солдатское", "хоть две строчки всего", "а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке" и так далее.