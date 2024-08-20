FT: Киев ослабил позиции в Донбассе из-за переброски резервов в Курскую область

Атака на Курскую область ослабила позиции украинских войск в Донбассе из-за переброски резервов на новое направление, считает командир артиллерийской бригады ВСУ, которого цитирует газета Financial Times .
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