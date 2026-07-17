Депутат Немкин: желание получить легкие деньги может вовлечь в дропперство

Мошенники активно вовлекают россиян в дропперство, обещая им лёгкий заработок. Зачастую жертвы аферистов в течение длительного времени даже не понимают, что стали частью преступной схемы, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин Он напомнил, что дропперы – это люди, предоставляющие мошенникам свои банковские карты и счета для перевода и обналичивания украденных денег.