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Старт нового проекта. Почему Зеленский отправил на повышение Кима, а не Терехова

Старт нового проекта. Почему Зеленский отправил на повышение Кима, а не Терехова

Отставка правительства Юлии Свириденко и скандал с увольнением с поста министра обороны Михаила Фёдорова – разные проявления одной тенденции, набирающей силу с лета 2025 года, когда попытка Владимира Зеленского поставить под свой контроль прозападные антикоррупционные структуры окончилась неудачей .

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