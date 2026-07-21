Старт нового проекта. Почему Зеленский отправил на повышение Кима, а не Терехова

Отставка правительства Юлии Свириденко и скандал с увольнением с поста министра обороны Михаила Фёдорова – разные проявления одной тенденции, набирающей силу с лета 2025 года, когда попытка Владимира Зеленского поставить под свой контроль прозападные антикоррупционные структуры окончилась неудачей .