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Умер музыкант Куинси Джонс, работавший с Синатрой и Майклом Джексоном

Умер музыкант Куинси Джонс, работавший с Синатрой и Майклом Джексоном

Композитор, продюсер и актер Куинси Джонс скончался на 92-м году жизни, сообщает агентство AP.Его представитель Арнольд Робинсон рассказал, что Куинси ушел из жизни в воскресенье вечером в своем доме в Лос-Анджелесе.

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