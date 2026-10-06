"Агенты Кремля будут действовать": Германия предупредила о начале новой фазы "теневой войны" России с Европой

Три немецкие спецслужбы отчитались перед парламентом об усилении давления со стороны Кремля.Германия предупредила, что "теневая война" России против Европы выходит на новый уровень.
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