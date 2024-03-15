Захарова осудила главу Евросовета за раннее подведение итогов выборов в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла главу Евросовета Шарля Мишеля за ранее подведение итогов президентских выборов в России, назвав это ненормальным поступком и попыткой замять позор с выборами в США в 2016 году.
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