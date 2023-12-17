Cегодня стартует благотворительная акция ´Наши дети´.

Вот уже более четверти века акция ´Наши дети´, инициированная Президентом, стучится в двери больниц, домов-интернатов, домов семейного типа, опекунские и приемные семьи, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
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