Газета.ру

7 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ly
    С какого дуру? Газпром выполняет свои договоренности и даже пошел навстречу Молдавии по доброте своей, сделав уступки...Власти Молдавии н...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Зачем искажать действительность, не торговля показала рост а увеличение цен на товары в том числе энергоносители, ЖКХ...В ООН предсказали...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Стоит графиня у окна и смотрит как идут рабочие, крестьяне, военные с транспарантами по Невскому проспекту и выкрикив...Минэкономразвития...

52-летняя Наоми Кэмпбелл появилась на публике в смокинге на голое тело

52-летняя Наоми Кэмпбелл появилась на публике в смокинге на голое тело

Супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на публике в смокинге на голое тело. Об этом сообщает WWD. 52-летняя Наоми Кэмпбелл стала гостьей вечера "CNN Heroes: An All-Star Tribute", который прошел в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх