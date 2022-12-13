52-летняя Наоми Кэмпбелл появилась на публике в смокинге на голое тело

Супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на публике в смокинге на голое тело. Об этом сообщает WWD. 52-летняя Наоми Кэмпбелл стала гостьей вечера "CNN Heroes: An All-Star Tribute", который прошел в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.