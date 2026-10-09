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SPORT24.ru

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Уланов: «Вся лига была в шоке от решения руководства «Металлурга» отстранить Разина»

Уланов: «Вся лига была в шоке от решения руководства «Металлурга» отстранить Разина»

Бывший игрок ряда клубов НХЛ, ныне тренер Игорь Уланов назвал шокирующей информацию об отстранении главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

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