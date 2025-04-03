ДиКаприо поссорился с другом Купером: всему виной женщина

В многолетней дружбе между актерами Леонардо ДиКаприо и Брэдли Купером произошел раскол. Всему виной модель Джиджи Хадид, с которой звезда "Титаника" встречался около года, а после она закрутила роман с бывшим возлюбленным Ирины Шейк.