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ДиКаприо поссорился с другом Купером: всему виной женщина

ДиКаприо поссорился с другом Купером: всему виной женщина

В многолетней дружбе между актерами Леонардо ДиКаприо и Брэдли Купером произошел раскол. Всему виной модель Джиджи Хадид, с которой звезда "Титаника" встречался около года, а после она закрутила роман с бывшим возлюбленным Ирины Шейк.

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