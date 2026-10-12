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Вести Севастополь

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Билеты на поезда в Крым снова можно покупать за 90 суток

Билеты на поезда в Крым снова можно покупать за 90 суток

Продажу открывают 13 октября — планировать поездку можно будет вплоть до новогодних праздников.Компания-перевозчик возвращает прежнюю глубину продажи — 90 суток — на поезда крымского направления.

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