Пятилетний москвич провалился в открытый канализационный люк

В Москве ребенок получил травмы в результате падения в канализационный люк. Инцидент произошел вечером в минувшую пятницу, 29 сентября, у жилой многоэтажки, расположенной на 15-й Парковой улице на востоке Москвы, сообщает «МК».
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