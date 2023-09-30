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Пятилетний москвич провалился в открытый канализационный люк

Пятилетний москвич провалился в открытый канализационный люк

В Москве ребенок получил травмы в результате падения в канализационный люк. Инцидент произошел вечером в минувшую пятницу, 29 сентября, у жилой многоэтажки, расположенной на 15-й Парковой улице на востоке Москвы, сообщает «МК».

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