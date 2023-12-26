«Синдром праздничного сердца»: что будет с организмом, если пить все новогодние праздники

Нет повода не выпить — так можно сказать о периоде с декабря по январь. И все-таки лучше поберечь себя и воздержаться от частых застолий, иначе рискуете заработать так называемый «синдром праздничного сердца».
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