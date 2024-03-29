Американские астронавты планируют поставить теплицу с растениями на Луне

Художественная иллюстрация астронавта, размещающего приборы на поверхности Луны / © NASA Среди них — прибор LEAF («Влияние Луны на сельскохозяйственную флору»), предназначенный для изучения воздействия экстремальных условий Луны на сельскохозяйственные растения.
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