Adidas VS Puma: История о том, как ненависть двух братьев привела к созданию известнейших брендов

С нами не соскучишься!

Всё началось в маленьком немецком городе Херцогенаурах в 1920-х годах. В прачечной своей мамы два брата Дасслер затеяли свою собственную фирмочку: младший брат Адольф («Ади») шил обувь, а старший — Рудольф («Руди») продавал ее.