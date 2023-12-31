Adidas VS Puma: История о том, как ненависть двух братьев привела к созданию известнейших брендов

Всё началось в маленьком немецком городе Херцогенаурах в 1920-х годах. В прачечной своей мамы два брата Дасслер затеяли свою собственную фирмочку: младший брат Адольф («Ади») шил обувь, а старший — Рудольф («Руди») продавал ее.
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