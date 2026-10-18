📹❗️Армия США в рамках инициативы Robotic Combat Vehicle (RCV), направленной на внедрение перспективных наземных робототехнических комплексов (РТК), расширила пул поставщиков, включив в него компанию BLADE (ранее известную как HDT Global).
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