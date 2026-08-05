Путин обыграл историю о том, как Любшин встретил Победу в 1945 году

Президент России Владимир Путин переосмыслил воспоминание о том, как в 1945 году советский актёр Станислав Любшин узнал о Победе, стоя в очереди за молоком, и связал эту историю с грядущей победой России.
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