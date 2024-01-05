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Мировое обозрение

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Пентагон: у нас больше нет средств на восполнение запасов вооружений для Украины

Пентагон: у нас больше нет средств на восполнение запасов вооружений для Украины

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов заявил, что Пентагон не сможет передавать Украине вооружения со своих складов, пока Конгресс США не одобрит выделение дополнительных средств на помощь Киеву.

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