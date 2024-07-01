Городские школьники и студенты колледжей поучаствовали в программах профессиональных спортивных клубов

В течение всего учебного года московские школьники и студенты колледжей участвовали в совместных проектах, организованных столичным Департаментом образования и науки совместно с профессиональными спортивными клубами.
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