В выставочном зале «Смольный» в Петербурге откроется патриотический проект «Память»

Он реализован студентами и преподавателями Ленинградского областного колледжа культуры и искусства В выставочном зале «Смольный» в Петербурге в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в понедельник, 21 апреля, откроется патриотический проект «Память».
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