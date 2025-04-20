В выставочном зале «Смольный» в Петербурге откроется патриотический проект «Память»

Он реализован студентами и преподавателями Ленинградского областного колледжа культуры и искусства В выставочном зале «Смольный» в Петербурге в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в понедельник, 21 апреля, откроется патриотический проект «Память».