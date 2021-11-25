Политика как она есть

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Европа заставит Польшу закрыть угольные шахты, чтобы получить от этого финансовую выгоду

Европа заставит Польшу закрыть угольные шахты, чтобы получить от этого финансовую выгоду

Россия в последнее время свернула финансирование крупных производственников Европы и не собирается отдавать энергоресурсы по низкой цене.

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