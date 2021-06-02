Молодая жена Виктора Павлика показала, что теперь их в квартире стало трое: "А вот и наш Толик"

Молодая жена и концертный директор известного украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова удивила кадрами 26-летняя концертный директор Екатерина Репяхова и 55-летний певец Виктор Павлик поженились летом 2020 года,пишет Politeka.
Молодая жена и концертный директор известного украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова удивила кадрами 26-летняя концертный директор Екатерина Репяхова и 55-летний певец Виктор Павлик поженились летом 2020 года,пишет Politeka.
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