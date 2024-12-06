Названа сумма, которую «Зенит» готов был заплатить за Зайнутдинова и Фернандеша

Об этом рассказал бывший генеральный секретарь «Бешикташа» Экс-генеральный секретарь «Бешикташа» Каан Шакул сообщил, что минувшим летом договорился с «Зенитом» о переходе хавбеков Бактиера Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша в российский клуб за 27,5 миллиона евро.