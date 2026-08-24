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Мирошник обвинил президента Финляндии в оправдании ударов по Wildberries

Мирошник обвинил президента Финляндии в оправдании ударов по Wildberries

Президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции после саммита «коалиции желающих» заявил, что удары по складам Wildberries и другим объектам являются единственным способом перейти к мирным переговорам с Россией.

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