Президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции после саммита «коалиции желающих» заявил, что удары по складам Wildberries и другим объектам являются единственным способом перейти к мирным переговорам с Россией.
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