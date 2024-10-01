"Третья ливанская война": что происходит на Ближнем Востоке

REUTERS/Louisa Gouliamaki Обострившийся конфликт мировая пресса называет Третьей ливанской войной. О том, что именно сейчас происходит на улицах Бейрута, где жертвами израильской атаки уже стали по меньшей мере 10 человек, из столицы республики рассказал Кирилл Ольков в сюжете РЕН ТВ.