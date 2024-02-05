Суд пересмотрит дело о доведении до самоубийства двух медсестер больницы в Сургуте

Суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) отменил оправдательный приговор бывшей старшей медсестре отделения анестезиологии-реанимации Сургутской клинической травматологической больницы Ольге Матвейчук.
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