Луис Сквиччиарини сообщил об ухудшении состояния Лерчек

Луис Сквиччиарини сообщил об ухудшении состояния блогера Лерчек, Валерии Чекалиной. У Валерии диагностирован рак желудка четвертой стадии, появились сильные боли в ногах и спине.
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