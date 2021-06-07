Букмекеры считают «Юту» фаворитом в серии второго раунда плей-офф против «Клипперс»

Букмекеры считают «Юту» фаворитом в серии второго раунда плей-офф против «Клипперс»

Американские букмекеры отдают «Юте» небольшое преимущество (-145, 1,69) перед серией второго раунда плей-офф НБА против «Клипперс» (+125, 2,25).

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