Депутаты предложили включить ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов

Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов обратился к министру транспорта Роману Старовойту с инициативой обязательного страхования при аренде электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии