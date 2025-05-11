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Татар-информ

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Депутаты предложили включить ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов

Депутаты предложили включить ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов

Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов обратился к министру транспорта Роману Старовойту с инициативой обязательного страхования при аренде электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишет ТАСС.

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