Закон, порядок, государство

733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Башкортостане «Студенческий десант» заступил на охрану общественного порядка на улицах Уфы

В Башкортостане «Студенческий десант» заступил на охрану общественного порядка на улицах Уфы

Участники Всероссийской акции отправились с полицейскими в вечерний рейд. Увидеть работу патрульно-постовой службы полиции проявили желание самые отважные школьники, которые вместе с действующими сотрудниками заступили на суточное дежурство.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх