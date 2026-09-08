Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Гершкович: Венделу просто дадут в «Зените» паспорт, чтобы получить лишнего легионера. За сборную России он играть не будет – а мог бы…

Гершкович: Венделу просто дадут в «Зените» паспорт, чтобы получить лишнего легионера. За сборную России он играть не будет – а мог бы…

- Как относитесь к возможной натурализации Вендела? - вопрос Михаилу Гершковичу, бывшему игроку «Торпедо» и московского «Динамо», уже 20 лет возглавляющему «Объединение отечественных тренеров по футболу».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым