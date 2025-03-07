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  • Елена Шарапова
    А кто все это начал, не сша ли?? Пусть отвечают за свои деяния!Трамп не исключае...
  • Сергей Рубцов
    Баран!!!!Трамп не исключае...
  • Eduard
    Самозванец! Сецчас говорит,что на Украине война,потомбудит говорить,что Украину не отстроили,так и будит у власти!Финский экономист...
«Брошенные» Вашингтоном европейцы думают о создании «европейской армии

«Брошенные» Вашингтоном европейцы думают о создании «европейской армии» Совсем недавно вице-президент США шокировал Европу своей речью на Мюнхенской конференции по безопасности.

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