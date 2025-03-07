«Брошенные» Вашингтоном европейцы думают о создании «европейской армии» Совсем недавно вице-президент США шокировал Европу своей речью на Мюнхенской конференции по безопасности.
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«Брошенные» Вашингтоном европейцы думают о создании «европейской армии» Совсем недавно вице-президент США шокировал Европу своей речью на Мюнхенской конференции по безопасности.
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