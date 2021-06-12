«Слава Украине»: как нацистский клич превратился в главное приветствие в «незалежной»

Ожесточенные баталии вокруг появления на форме сборной Украины, которой предстоит выступать на футбольном чемпионате Евро-2021 провокационных надписей «Слава Украине!» и «Героям слава!» не только не утихают, но и становятся все более жаркими.
Ожесточенные баталии вокруг появления на форме сборной Украины, которой предстоит выступать на футбольном чемпионате Евро-2021 провокационных надписей «Слава Украине!» и «Героям слава!» не только не утихают, но и становятся все более жаркими.
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