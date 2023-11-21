В Финляндии назвали предполагаемую дату полного закрытия границы с Россией

Правительство Финляндии назвало предполагаемую дату полного закрытия границы с Россией. Сообщается, что власти страны могут принять такое решение уже во вторник, 21 ноября, как минимум для желающих получить убежище.
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