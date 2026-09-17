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Регионы России

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Спрос на электромобили и гибриды с пробегом в России вырос почти на 75%

Спрос на электромобили и гибриды с пробегом в России вырос почти на 75%

Летом 2026 года спрос на электромобили и гибриды с пробегом вырос на 74,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили эксперты платформы «Авито Авто».

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