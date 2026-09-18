Глава ЦИК Армении указал на лазейку для партий перед выборами

Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян, выступая в парламенте с годовым отчетом ведомства, обратил внимание на пробел в законодательстве, который позволяет недавно созданным партиям участвовать в выборах и создает условия для различных злоупотреблений.