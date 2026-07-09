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«Выгоняют из комнаты, где прожили четыре года»: студенты-медики во Владивостоке бьют тревогу

«Выгоняют из комнаты, где прожили четыре года»: студенты-медики во Владивостоке бьют тревогу

В Сети разгорается скандал вокруг Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ). Студенты старших курсов бьют тревогу: их могут оставить без мест в общежитии в пользу иностранных учащихся.

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