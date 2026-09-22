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Царьград

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New York Post: Ураган "Поло" усилился до четвертой категории

New York Post: Ураган "Поло" усилился до четвертой категории

Ураган "Поло" усилился до четвертой категории, приближаясь к побережью Мексики. По данным Национального центра США, ураган достиг скорости ветра 141 км/ч и сулит проливные дожди и возможные наводнения до четверга.

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