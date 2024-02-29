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Крымское информационное агентство

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Все больше россиян становятся волонтерами

Все больше россиян становятся волонтерами

Волонтёрское движение в России расширяется. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые привёл в эфире телеканала «Миллет» директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

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