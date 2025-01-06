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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Килиан Мбаппе: «Реал» переживает хороший момент, мы начали год очень хорошо. Мы должны выигрывать все трофеи и будем бороться»

6 января мадридский клуб встретится с «Депортива Минера» в 1/16 финала Кубка Испании.  «Мы с командой переживаем хороший момент.

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