В Германии призвали расширить действие ПВО для защиты западной части Украины

БЕРЛИН, 26 мая, ФедералПресс. Депутат немецкого парламента оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что коалиция западных стран может обеспечить противовоздушную оборону в полосе шириной до 100 км на западе Украины.
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