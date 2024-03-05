Собянин: Ежегодно в Москве выпускают около 400 молодых реставраторов

Более 2,2 тыс памятников архитектуры отреставрировали за 13 лет Мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, что около 400 молодых реставраторов выпускают ежегодно учебные учреждения Москвы.
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