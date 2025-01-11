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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Marvel Rivals поставила новый рекорд онлайна в Steam – более 580 тыс. игроков Со старто...

Marvel Rivals поставила новый рекорд онлайна в Steam – более 580 тыс. игроков Со старто...

Marvel Rivals поставила новый рекорд онлайна в Steam – более 580 тыс. игроковСо стартом первого сезона Marvel Rivals, разработанная NetEase Games, достигла новой вехи, побив свой рекорд по количеству одновременных игроков в Steam.

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