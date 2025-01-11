Marvel Rivals поставила новый рекорд онлайна в Steam – более 580 тыс. игроков Со старто...

Marvel Rivals поставила новый рекорд онлайна в Steam – более 580 тыс. игроковСо стартом первого сезона Marvel Rivals, разработанная NetEase Games, достигла новой вехи, побив свой рекорд по количеству одновременных игроков в Steam.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)