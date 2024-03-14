Глава укро-землячества завербовала мужа-чиновника

ЛВ

Лариса Воробьева

Сейчас главное - чтобы не дали условно и не отпустили. А то правоохранители ловят, а суды отпускают. Страдают законопослушные люди. Надо ввести запрет на диаспоры, кланы, землячества. Это банды, которые собирают деньги и потом подкупают кого надо. Они опасны для России