Супругов (чиновник и глава укро-землячества) подозревают в подготовке подрыва моста через Амур 5 марта на трассе М-7 в Верхнеуслонском районе Татарстана на стационарном посту полиции "Малиновка" перед мостом через Волгу был остановлен минивэн Ford C-MAX.
Глава укро-землячества завербовала мужа-чиновника
Комментарии
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Владимир Байков
К стенке обоих.
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7 час.
ЛВ
Лариса Воробьева
Сейчас главное - чтобы не дали условно и не отпустили. А то правоохранители ловят, а суды отпускают. Страдают законопослушные люди. Надо ввести запрет на диаспоры, кланы, землячества. Это банды, которые собирают деньги и потом подкупают кого надо. Они опасны для России
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6 час.
Хамит Сабиров
Посадить этих шакалов в этот миниэвн и взорвать на хрен всех вместе.
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3 час.
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