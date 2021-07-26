Молодые люди в Китае предпочитают оффлайн-игры для общения

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“Новости Китая” о молодежных увлечениях в Китае Более 90% китайцев, опрошенных недавно газетой China Youth Daily, заявили, что офлайн-социальные игры, такие как настольные игры, станут популярным способом для молодых людей завести новых друзей.